Oudenburg krijgt pleegzorglabel

Na Tielt, Oostende en Roeselare, mag ook Oudenburg zich vanaf nu pleegzorgstad noemen. De bedoeling is om meer gezinnen te overtuigen een pleegkind in het gezin op te nemen.

Want de nood is hoog. In onze provincie staan zowat 215 kinderen op een wachtlijst voor een plaats in een pleeggezin. Een cijfer dat volgens pleegzorg West-Vlaanderen de voorbije jaren sterk gestegen is en ook nog blijft stijgen, onder meer door het stijgende armoedecijfer. Ook Oudenburg wil zijn steentje bijdragen, de burgemeester kreeg daarom een officieel label overhandigd. Morgen is het trouwens de beurt aan Torhout en ook Wielsbeke volgt nog.

Peter Velle, burgemeester Oudenburg: "Concreet betekent het voor Oudenburg, dat we willen dat de gemeente pleegzorg meer in de kijker plaatst, dat wij geregeld oproepen herhalen voor potentiële pleeggezinnen, dat wij dat een stuk faciliteren door bijvoorbeeld een zaal beschikbaar te stellen voor een informatie-avond. Het zijn maar een paar dingen, in elke stad is dat verschillend. Ik denk dat het voor Oudenburg belangrijk is om het aantal pleeggezinnen en het aantal beschikbare plaatsen op te krikken."

Patje en Nele al 24 jaar een pleeggezin

Patje en Nele uit Oudenburg vormen al 24 jaar een pleeggezin en in die tijd hebben ze maar liefst 105 kinderen opgevangen, in korte en lange periodes. Op dit moment hebben ze vijf pleegkinderen. Want, klinkt het, een kind moet zoveel mogelijk kunnen opgroeien in de warmte van een gezin. Nele: "Het vergt soms wel heel veel tijd en energie, en het is ook wel belangrijk dat je een goeie relatie hebt, en dat de kinderen ook een goeie relatie hebben met jou en ook met hun eigen ouders. Hun eigen mama en papa komen nog altijd op de eerste plaats."