Oudenburg investeert 1 miljoen in Abdijhoeve

De stad Oudenburg wil op korte termijn 1 miljoen euro investeren in de verwaarloosde site van de Abdijhoeve.

Een derde van de site wordt verkocht om er seniorenflats op te bouwen, een deel wordt ceremonieruimte voor de stad en de rest wordt een vernieuwd deel met een restaurant, cafés en een exporuimte. Het hotel dat in de jaren ‘90 werd gebouwd, wordt gesloopt.

Al ruim tien jaar staat de historische hoeve in het centrum van Oudenburg te verkommeren. Op veel plaatsen hebben vandalen al grote schade aangericht, maar ook de tand des tijds bracht de Abdijhoeve in verval. In 2014 heeft de stad Oudenburg de hele site gekocht voor 1,6 miljoen euro.

Het plan om er een soort stadhuis te ontwikkelen, wordt door de nieuwe bestuursploeg opgeborgen. Voor dat project was zo’n 5 miljoen euro nodig. Tegen de zomer van 2020 moet de buitenkant gerestaureerd zijn en moeten de eerste horecazaken met terras openen rond een grote binnentuin.