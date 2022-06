Oudenburg houdt volksraadpleging over herinrichting centrum

In Oudenburg komt er eind augustus een bindende volksraadpleging over de herinrichting van van het centrum. Elke inwoner vanaf 16 jaar mag stemmen.

Stijn Jonckheere, schepen van ruimtelijke ordening Oudenburg: "We zijn nu een goed jaar bezig met de opmaak van een masterplan voor het centrum van Oudenburg. We hadden ook al verschillende participatiemomenten. We zijn eigenlijk een visie aan het bepalen voor het hele centrum met alle stedelijke voorzieningen zoals welzijn, cultuur en andere, die op wandelafstand van elkaar liggen. Eén van de voorstellen is de uitbreiding van het stadspark tot aan het stadhuis."

Het resultaat van het referendum is bindend. De stad kan dus niet meer anders beslissen. Komt er neen voor het grote masterplan, dan wordt het aangepast.