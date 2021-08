Oudenaarde heeft beste belleman van België

Met een stem als een klok en een grote mond kom je al een heel eind om nationaal kampioen belleman of stadsomroeper te worden. Je moet het publiek kunnen bespelen en de mensen doen lachen. De opdracht op het kampioenschap is simpel: kondig op een originele manier je eigen stad of gemeente aan. De deelnemers kwamen uit het hele land afgezakt om op de Grote Markt hun luidste keel op te zetten, maar Kurt De Smet uit Oudenaarde mag zich uiteindelijk Belgisch Kampioen belleman noemen. Veurne is de gaststad om dit kampioenschap te organiseren omdat hun eigen belleman, Joris Goens, vorig jaar het kampioenschap won. Er is bovendien ook een prijs voor best geklede en charmantste escort.

(Lees verder onder de foto.)

Nog vier West-Vlaamse bellemannen

Nu is de functie van belleman voor een groot stuk folklore, maar vroeger was het een belangrijke functie. Een belleman of stadsomroeper bracht de bevolking op de hoogte van de mededelingen van het stadsbestuur en ander belangrijk nieuws. West-Vlaanderen telt nu nog vier actieve stadsomroepers.