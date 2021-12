Oude vakantievilla Wenduine krijgt Erfgoedpluim

De tweelingvilla Elza-Malvina werd net voor de Eerste Wereldoorlog in eclectische stijl gebouwd. Het zijn twee van de laatst overgebleven Belle Epoque vakantiewoningen aan onze kust en de allerlaatste op de zeedijk van Wenduine. Qua vormgeving, indeling en volume sluiten ze aan bij de 19de eeuwse architectuur.

De villa’s werden in 2005 beschermd als monument. Villa Elza werd tussen 2008 en 2012 volledig gerestaureerd, iets wat heel wat moed en doorzettingsvermogen vergde van de eigenaar, die moest weerstaan aan de druk van projectontwikkelaars. Voor de restauratie ontvangt de eigenaar nu dus de ‘Erfgoedpluim’ van de gemeente.

De villa heeft een grote architecturale, stedenbouwkundige en culturele waarde: het is een uniek restant van het 19de eeuwse - begin 20ste eeuwse zeefront, dat intussen nagenoeg verdwenen is. De zeedijkvilla, met een schaduwrijk terras en een uniek vergezicht, is ook een stille getuige van het elitair kusttoerisme anno 1900.