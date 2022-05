In Zerkegem bij Jabbeke heeft het vanmiddag gebrand in een schuur waar tractoren staan. Niemand raakte gewond maar de loods brandde wel volledig uit.

De brand brak uit rond 12u30 in de Duinenweg in Zerkegem. Er werd even gevreesd voor ontploffingsgevaar, omdat in het gebouw verscheidene tractoren staan. De brandweer van Hulpverleningszone 1 kwam snel ter plaatse. Toch brandde de schuur volledig uit.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Op de foto zie je dat de rookpluim van kilometers ver te zien was.