Oude Russische reuzeheli's van Zeebrugge naar Antwerpen

Meer dan veertig meter lang en zesendertig ton zwaar. De reuzehelikopters zijn werkpaarden die voor allerlei buitenmaatse klussen worden ingezet. En dat gaat van speciale transporten tot het blussen van branden bij rampen.

Verbod om in Europa te vliegen

De toestellen mogen in Europa niet meer vliegen en de Nederlandse eigenaar zoek een geïnteresseerde koper in Afrika. Maar die deal gaat uiteindelijk niet door. Wat volgt is een juridisch getouwtrek.

(lees verder onder de foto)

Naar een museum?

Ondertussen staan de heli’s jarenlang te verkommeren in Zeebrugge. Maar de kosten om ze daar te stockeren lopen ondertussen hoog op, ook de helikopters weer vliegklaar maken is te duur.

Er lijkt nu een oplossing in de maak: enkele luchtvaartmusea tonen interesse in de bijzondere toestellen. Eind deze maand valt er een beslissing, tot die tijd staan de helikopters in Antwerpen.