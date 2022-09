Oude jachtputten in IJzervallei worden opnieuw vrijgemaakt

De jachtputten in de IJzervallei staan al decennialang leeg. In de jaren 60 en 70 kwamen Franse jagers hier schieten op eenden en weidevogels. Nadien is de put volledig dichtgeslibd. Natuur en Bos heeft de putten opgekocht en maakt ze nu opnieuw vrij. Evy Dewulf, Natuur en Bos: "Het is heel belangrijk omdat we die jachtputten vanuit ecologisch standpunt willen herinrichten. Dat is heel belangrijk omwille van de droogte bijvoorbeeld. We willen die vogels een plaats bieden om enerzijds te broeden in het voorjaar en in het najaar hier voldoende voedsel en rust te vinden."

Vooral de bovenste grondlaag verdwijnt. In totaal gaat het om zeventien jachtputten in de IJzervallei. Later is het ook de bedoeling om hier een uitkijkpunt te bouwen. Een hotspot voor natuurfotografen.