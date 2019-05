Archeologen hebben aan de Kieken- en Vismarkt in Ieper de bedding van de Ieperlee blootgelegd van uit de tijd toen Ieper nog één van de belangrijkste steden van Europa was. Ook zijn delen van de gewelven blootgelegd die later over de Ieperlee zijn gebouwd.

Ron Bakx, archeoloog BAAC: "Aan de Vismarkt kun je de overwelving zien. Die overwelving is in 1714 gebouwd en daarna is de markt er op gebouwd. Wat we nu ondervinden is dat de waterloop lange tijd als riool is gebruikt. We vinden er heel veel afval van de bewoners: scherven, aarden pijpjes en naalden voor luiers bijvoorbeeld."

Wat er met de vondsten zal gebeuren, staat nog niet vast. Vermoedelijk krijgen ze een plaatsje in het Yper museum.