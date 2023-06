Oude brandweerwagens en nieuw werkmateriaal naar Oekraïne

Zwevegem Verbindt (Zwever) is een open netwerk van Zwevegemse verenigingen. "We gebruiken verbinding als hefboom om culturele en sportieve evenementen op te zetten," zegt Dominiek Callewier. "We staan dus in nauw contact met elkaar waardoor we wisten dat er vier brandweervoertuigen zouden vrijkomen na een reorganisatie bij de brandweerkazerne."

"Na overleg met voorzitter Francis Benoit van de hulpverleningszone en commandant Olivier Dorme is beslist om die brandweerwagens te schenken aan de zwaar getroffen bevolking van Oekraïne."

In november vorig jaar was er aal een benefietconcert met Wannes Cappelle, in combinatie met het Kortrijks Vocaal en Instrumentaal Ensemble en het Requiem van Mozart. "Met de opbrengst wilden we graag iets doen voor Oekraïnen" zegt Veerle Demey. "We spraken toen al met iemand die veel familie heeft in de getroffen regio: er bleek op korte termijn nood aan bestelwagens, fietsen en boomzagen."

Zwerver voorziet daarom nu met steun van de firma Lecot en de vzw Mobiel een twintigtal fietsen en een kist met drie professionele kettingzagen.

Om alle materiaal in Novgorod-Siversky te krijgen doen Zwever en Fluvia nu een beroep op Wings of Valor. Die organisatie in de Oekraïense stad Lviv zorgt voor ondersteuning van brandweerkorpsen en ziekenhuizen ter plaatse, en de heropbouw van onder andere scholen. "Maar de nood aan wagens of vrachtwagens blijft groot omdat er voortdurend beschietingen zijn," zegt Zwever.