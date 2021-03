Oude bakken van Lufthansa worden gesloopt in Oostende

Het bedrijf Aerocircular op de luchthaven van Oostende heeft een contract in de wacht gesleept voor de ontmanteling van zeven Lufthansa A320’s.

Een eerste toestel landde ruim een week geleden vanuit Spanje. Het werd zijn laatste landing. De Airbus met als kenteken D-AIPP is is een de oudste Airbussen in de Lufthansa-vloot.

Alle materialen hergebruiken

In de komende drie maanden verwacht Aerocircular nog zes A320’s van Lufthansa. Alle toestellen zullen meer dan 20 jaar actief gevlogen hebben voor de Duitse luchtvaartmaatschappij. De ontmanteling van de zeven toestellen zorgt ervoor dat het bedrijf op de luchthaven vijf tot acht extra werknemers zal aanwerven. Lufthansa kiest ervoor om manier alle materialen te laten hergebruiken, in tegenstelling tot de ‘klassieke’ wijze van slopen. Koen Staut, CEO van Aerocircular: “Aerocircular is blij hun activiteiten op de luchthaven van Oostende te kunnen opvoeren. Het post-covid tijdperk zal nieuwe mogelijkheden bieden voor ons bedrijf. Veel vliegtuigmaatschappijen zullen inzetten op het verjongen van hun vloot.”