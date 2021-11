Oud zwembad wordt nierdialysecentrum in Diksmuide

Het Jan Yperman Ziekenhuis plant de opstart van een centrum voor CAD (collectieve autodialyse) in Diksmuide en vult zo een blinde vlek in het huidige nierdialyse-aanbod.

Op vandaag is het Iepers ziekenhuis reeds actief aan de Kasteelstraat waar ze sinds begin 2019 het radiologisch kabinet van Dr Wim Faes heeft overgenomen. Nu wordt het vaccinatiecentrum De Kupe ook omgevormd tot een CAD-centrum voor nierdialyse. Collectieve autodialyse is een vorm van 'low care' dialyse: ze is geschikt voor stabiele patiënten die geen acute medische zorg nodig hebben. Dialysepatiënten worden doorgaans driemaal per week gedialyseerd, telkens drie tot vier uur. Met de komst van het centrum in Diksmuide moeten inwoners zich niet meer ver verplaatsen voor een dialyse.

(lees verder onder de foto)

Er zijn aan het voormalige zwembad wel aanpassingswerken nodig voor het centrum voor CAD er kan openen. De start van die werkzaamheden is voorzien voor begin 2022.

"We zien in dit plan van Jan Yperman een unieke kans om gezondheidszorg dichter bij de mensen te brengen en daarom leggen we aan de gemeenteraad voor om De Kupe vanaf 2022 in erfpacht te geven aan het ziekenhuis. Het gebouw krijgt een nuttige invulling in het belang van de gezondheid van onze inwoners en die van omliggende gemeenten", klinkt het bij burgemeester Lies Laridon.