Oud-schepen van Ieper Dominique Dehaene is nieuwe directeur Special Olympics Belgium

Dominique Dehaene is momenteel nog aan de slag als chief of staff van Skeyes, de organisatie die instaat voor de luchtverkeersleiding, maar wordt op 1 oktober de nieuwe directeur van Special Olympics Belgium.

Voor zijn carrière bij Skeyes was Dominique schepen voor CD&V in Ieper. Hij is de zoon van oud-burgemeester Luc Dehaene.

Sterk sociaal geëngageerd

"Dominique is een fervent sporter, sterk sociaal geëngageerd en van nabij betrokken met de uitdagingen en opportuniteiten van inclusie van personen met een beperking", aldus de organisatie. "Zijn toekomstgerichte visie, sterke persoonlijke waarden en strategische oriëntatie zullen ongetwijfeld bijdragen aan een verdere ontwikkeling van Special Olympics in België." Dehaene kijkt er naar eigen zeggen naar uit om sport voor atleten met een beperking verder te promoten en zo mee te werken aan een inclusieve samenleving. "Ik heb altijd gezocht naar zingeving, maatschappelijke meerwaarde en gedrevenheid in mijn werk en in mijn dagelijks leven. Special Olympics Belgium combineert dat alles en linkt het bovendien aan mijn grootste passie: sport."

Dehaene volgt voormalig directeur radio bij DPG Media An Caers op. In juni vorig jaar werd zij CEO van de Special Olympics, maar in april werd de samenwerking echter beëindigd. "Een verschil in visie van hoe de organisatie verder kan evolueren ligt aan de basis van deze beslissing", klonk het toen in een mededeling.