Oud-renner en cafébaas Boudewijn Devos vereeuwigd in muurschildering

Ter hoogte van Heirweg 108 in Sint-Baafs-Vijve, bij Wielsbeke, is een muurschildering aangebracht ter ere van oud-wielrenner en cafébaas Boudewijn Devos.

Het kunstwerk is te zien aan de gevel van het huis van zijn zoon Patrick. In het kunstwerk 'Boudewijn & Devos' staat de jonge wielerkampioen arm in arm met zijn oudere zelf. "Centraal in het ontwerp staat zijn lach, die passanten welkom moeten heten in Wielsbeke", klinkt het bij de gemeente.

Café De Sportvriend

Boudewijn Devos was een getalenteerd jeugdrenner. Als prof nam hij deel aan diverse koersen zoals De Ronde van Marokko en De Omloop van de Grensstreek Moeskroen. Die laatste won hij ook. Nadat hij in 1957 zijn fiets aan de haak hing, begon hij een café en fietsenzaak op de Heirweg.

Café De Sportvriend werd een begrip in de wijde omgeving – net als Boudewijn Devos zelf. Het café werd eind 2020 - drie jaar na zijn overlijden - afgebroken om het kruispunt verkeersveiliger te maken.