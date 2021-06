Oud pompgebouw wordt likeurstokerij

De gemeente Avelgem heeft een nieuwe eigenaar gevonden voor het leegstaande pompgebouw in Bossuit. Het wordt Spirits By Design, een drankenproducent uit Avelgem.

Volgens de gemeente waren er maar twee kandidaat-kopers en gaven de prijs maar vooral de nieuwe creatieve invulling van Spirits By Design de doorslag. Het gebouw wordt een ambachtelijke likeurstokerij. De geklasseerde pompen en de elektrische installatie zullen vrij bezocht kunnen worden.

Spirits By Design zal ook degustaties en rondleidingen organiseren. "Op geregelde tijdstippen zal het gebouw opengesteld worden voor georganiseerde rondleidingen met achteraf uiteraard een degustatie. “Bovendien borrelt het nog volop aan ideeën om deze plek een nieuwe bruisende toekomst te geven”, vertelt Tim van Spirit by Design enthousiast, “denk maar aan thema-avonden en muzikale acts.”

Het gebouw kan een belangrijke toeristische meerwaarde betekenen voor Avelgem. Het heeft een uitzonderlijke ligging langs veel wandel- en fietsroutes. Het dateert uit 1860 en werd in 2009 geklasseerd als erfgoed.

Spirits By Design

De zaakvoerder van Spirits By Design is Tim Veys, een Bossuitenaar, maar ook docent aan de Université du Vin in het Franse Suze-la-Rousse. Zijn vakspecialiteit daar zijn aperitieven en geestrijke dranken. Het bedrijf Spirits by Design ontwikkelt sterke dranken en alcoholvrije alternatieven. Ze brouwen producten op maat voor internationale klanten en bieden ook een reeks eigen merken aan die wereldwijd geëxporteerd worden.

