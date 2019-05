Oud-gemeenteraadslid riskeert tien maanden cel voor racisme

Zijn advocaat meent dat er van racisme geen sprake was en vraagt de vrijspraak.

De verkeerspolitie werd op 18 september vorig jaar opgeroepen voor een agressieve bestuurder in Ieper. Getuigen hadden gezien hoe een camionette een boompje omver reed in de Boomgaardstraat. Kort nadien werd het geseinde voertuig tegengehouden door een inspecteur. Achter het stuur zat Steve Vanneste, voormalig gemeenteraadslid in Kortrijk en caféuitbater. De bestuurder testte positief op alcohol en drugs. Hij stelde zich erg agressief op en riep onder andere "Kabila, Lumumba, Kasavubu, oelaboelaboela" naar de agent.

Voor deze feiten is Vanneste maandag voor de correctionele rechtbank van Ieper verschenen. Zowel de agent als gelijkekansencentrum Unia stelde zich burgerlijke partij. "Ik durf niet te herhalen wat de beklaagde allemaal heeft gezegd", zei advocaat Thomas Vandemeulebroucke. "De beklaagde denkt blijkbaar dat het oké is om op deze manier om te gaan met personen met een donkere huidskleur. Wij vragen een sterk signaal van de rechtbank."

De verdediging ontkent dat het om racistische uitspraken zou gaan. "Hij heeft in zijn frustratie alle verbalisanten beledigd", meent zijn advocaat. "Bovendien zijn de namen Lumumba, Kabila en Kasavubu Congolese politieke leiders. Sommigen noemen Lumumba zelfs een verzetsheld. Niet onlogisch, want mijn cliënt heeft moderne geschiedenis gestudeerd. Wij vragen dan ook de vrijspraak voor de tenlastelegging van racisme", aldus advocaat Luc Arnou.

Niet aan zijn proefstuk toe

Vanneste is niet aan zijn proefstuk toe. Eerder circuleerde al een filmpje op sociale media waarin hij de uitbater van een nachtwinkel in Marke de huid vol schold. Daarna werd hij geschrapt als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Vanneste was maandag niet aanwezig in de rechtbank. Hij werkt sinds begin dit jaar in een callcenter in Bulgarije, zo vertelde zijn advocaat aan de rechter. "Gezien zijn verleden was het erg moeilijk om nog werk te vinden in België. Telkens wanneer een potentiële werkgever zijn naam intikt in Google, verschijnen er pagina's vol over zijn misstappen", aldus de advocaat. "Nochtans legde mijn cliënt tot in oktober 2017 een vlekkeloos parcours af: hij studeerde geschiedenis, had een relatie en baatte een café uit. Maar toen was er die ongelukkige val van de trap. Een banale val waarbij hij schade opliep aan de frontale hersenkwab. Sindsdien heeft hij het moeilijk om zijn impulsen onder controle te houden." Dat zou volgens Arnou de vele incidenten sindsdien verklaren.

Vonnis volgt op 17 juni.

