Oud buurtcentrum wordt moderne ontmoetingsplaats, ook dankzij VTI Oostende

Oostende krijgt daarvoor 800.000 euro van Vlaanderen.

Maxim Donck (Schepen van Samenleven Oostende): "Het is een diverse wijk, het is een moeilijke wijk, met de meeste kansarmoede, minste mensen van een hoger opgeleid niveau. Daarom willen we ervoor kijken dat iedereen hier kan samenkomen, we willen de buurt een boost geven, het is dringend nodig."

Het voormalige buurtcentrum wordt dus een nieuwe en moderne ontmoetingsplaats. "Het is de bedoeling dat we naar een wijkcentrum gaan, met zitdagen van de politie, een time-out ruimte, eerstelijns psychologische hulp, waar ook verenigingen van de wijk een warme thuis vinden."

Stad Oostende hoopt om tegen de paasvakantie van volgend jaar klaar te zijn.