Oud-burgemeester Willy Verledens uit Izegem overleden

In Izegem is oud-burgemeester Willy Verledens (sp.a) overleden. Hij werd 84.

Verledens was tussen 1989 en 2006 burgemeester van de stad. Daarvoor was hij ook gemeenteraadslid en schepen. Hij was ook even provincieraadslid. De voorbije maanden was zijn gezondheid fel achteruit gegaan. Hij verbleef ook al enkele jaren in het Lendeleedse woon- en zorgcentrum Aksent.

Verledens is al de tweede burgemeester van de Pekkersstad die deze zomer het leven laat. Gerda Mylle (67), die hem in 2006 opvolgde als burgemeester, overleed in juni.

In 2012 pende Willy Verledens zijn memoires neer.