In Oostkamp is voormalig burgemeester Ward Demuyt overleden. Hij werd 88 jaar.

Demuyt was burgemeester van Oostkamp van 1978 tot 1995. Hij werd opgevolgd door Luc Vanparys. Daarvoor was hij gemeenteraadslid en schepen. De uitvaart van Ward Demuyt vindt zaterdag plaats in Oostkamp.