Hilaire Verhegge was een laatbloeier, want hij stapte pas op zijn 45ste in de politiek: 6 jaar oppositie, 6 jaar schepen en 18 jaar burgemeester, van 1995 tot 2012. Verhegge overleed in een rusthuis in Loppem. In 2012 waren we bij het afscheid van Verhegge als burgemeester van Zedelgem. Bekijk de reportage hier.