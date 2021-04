Oud-burgemeester van Middelkerke overleden

In Middelkerke is voormalig burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld) overleden.

Ze was de eerste Middelkerkse vrouwelijke burgemeester van 2013 tot 2018 in opvolging van burgemeester en partijgenoot Michel Landuyt. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd ze opgevolgd door Jean-Marie Dedecker. Ze leidde in haar kustgemeente een coalitie van Open Vld en CD&V. Daarvoor was ze jarenlang gemeenteraadslid en schepen, onder meer van openbare werken, lokale economie en groen. Janna Rommel-Opstaele werd begin deze maand 64 jaar en vocht al een tijdje tegen een agressieve ziekte.

Janna Rommel-Opstaele was uiteindelijk 24 jaar in de gemeentelijke politiek actief. Haar belangrijkste verdiensten zijn onder andere de renovatie van de Oostendelaan in Middelkerke, het nieuwe marktplein in Middelkerke, de dorpskernvernieuwingen van Slijpe, Leffinge en Schore. Ze zette participatieprojecten als De Wiek op en stond aan de wieg van de dienst lokale economie in Middelkerke.

Het gemeentebestuur van Middelkerke biedt haar oprechte medeleven aan de familie van burgemeester Janna Rommel-Opstaele.