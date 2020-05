Oud-burgemeester is nieuwe algemeen directeur in buurgemeente

In de gemeenteraad van Zonnebeke is gisteravond de nieuwe algemeen directeur Alain Wyffels aangesteld.

Alain Wyffels is industrieel ingenieur elektronica. Maar naast een technische opleiding heeft hij vooral een sterke band met lokale besturen. Hij kent de werking door en door gezien zijn drieëntwintigjarige politieke carrière, waarvan zeventien jaar als burgemeester en zes jaar als OCMW-voorzitter, van buurgemeente Langemark-Poelkapelle.

Schepen van personeel Jan Vandoolaeghe: “Binnen zijn mandaat realiseerde hij grote projecten waaronder de dorpskernhernieuwing, de oprichting van de buitenschoolse kinderopvang en de renovatie van het gemeentehuis. Daarnaast kende hij ook een goede samenwerking met Zonnebeke. Zo werd bijvoorbeeld samen het culturele project Klapz! opgezet en werd een gemeenschappelijke woondienst opgericht. Naast zijn politieke loopbaan was hij adjunct-directeur bij het volwassenenonderwijs cvo MIRAS. Als regiodirecteur Westhoek maakte hij deel uit van het beleidsteam.”

Veel stof doen opwaaien

Het ontslag van de vorige directeur in november vorig jaar deed veel stof opwaaien. Hij was al de vierde directeur in Zonnebeke, die er de brui aan gaf in enkele jaren tijd. De nieuwe algemeen directeur kijkt alvast enorm uit naar zijn start in Zonnebeke. De eedaflegging staat gepland op een extra gemeenteraad op 28 mei. Vanaf 1 juni is Alain Wyffels te vinden op het gemeentehuis.

