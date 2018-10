Zondagmorgen is oud-burgemeester van Blankenberge Ludo Monset overleden. Hij is 72 geworden. Hij was burgemeester van de badplaats tot in oktober 2011.

Monset zette zijn eerste stappen in de plaatselijke politiek in 1983, als gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen in 1988 werd hij eerste schepen. In 1995 werd Ludo Monset dan burgemeester van Blankenberge. Tijdens zijn derde legislatuur stopte hij in 2011 als burgemeester en gaf hij sjerp door aan zijn partijgenoot Patrick De Klerck. Monset was ook actief in de nationale politiek. Hij was van 1991 tot 1995 senator voor het arrondissement Brugge.