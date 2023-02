Oud brugje naar Eilandje in Ieper weggehaald

In Ieper is de oude brug naar het Eilandje weggehaald.

De brug naar het Eiland en de bijhorende horecazaak was aan vervanging toe: ze was te smal en dus ook onveilig. Op initiatief van de uitbater van de horeczaak op het Eilandje komt er nu dus een nieuwe brug, dat kost 300.000 euro. Het is wel een symbolische brug: het woordje 'Vrede' zit er in verwerkt in 86 talen.

Het stalen gevaarte van 4 ton is vanmiddag weggehaald. (lees verder onder de video)