Oshin Derieuw kampt voor wereldtitel in oktober

De 35-jarige boksster Oshin Derieuw uit Kuurne zal op 8 oktober in Kroatië kampen om de wereldtitel in de boksbond WBA. Dat bevestigde ze vrijdagavond in het praatprogramma Vive le Vélo op Eén.

Oshin Derieuw heeft een grote kamp om naar toe te werken. Eind dit jaar kan ze wereldkampioen worden in de World Boxing Association. Daarvoor moet het West-Vlaamse lichtgewicht wel in een gewichtscategorie hoger boksen. Als ze het duel wint, dan mag ze ook aantreden tegen de Amerikaanse Jessica McCaskill. Zij is een internationale ster in het boksen en verdedigde onlangs nog met succes haar titel als ‘onbetwiste kampioene’ bij de welters in de vier grootste boksbonden.

Ongeslagen

Hoewel ze in Kuurne woont, traint Oshin Derieuw in Noord-Frankrijk. In mei haalde ze in Ingelmunster nog de intercontinentale wereldtitel bij de superlichtgewichten in de kleinere boksbond IBO binnen. Vorig jaar werd ze nog uitgeroepen tot de beste Belgische boksster van het jaar. Ze kroonde zich toen ook tot Europees kampioene bij de weltergewichten in de boksbond EBU. De West-Vlaamse atlete verloor tot nu toe nog geen enkele profkamp.