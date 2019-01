Orthodoxe gemeenschap in de rouw

Dat is de stichter en abt van het enige Orthodoxe mannenklooster in België en ligt in Pervijze bij Diksmuide. Het klooster groeide uit tot een baken van hoop en licht voor orthodoxen en christenen in binnen- en buitenland. De abt overleed vorige vrijdag. “Archimandriet Thomas stond klaar voor elkeen die hem om hulp en/of advies kwam vragen", zegt hypodiaken Hendrik Blomme. " We zullen onze herder ontzettend missen, maar we zijn tegelijk heel erg dankbaar voor het geschenk dat Archimandriet Thomas was voor deze wereld”.

Bloemen noch kransen

De abt zette zich onder meer in voor een weeshuisproject in Peru. "Als blijk van waardering vragen we dan ook om geen bloemen of kransen te voorzien, maar wel een bijdrage voor de kwetsbaren in de maatschappij te willen schenken via het klooster”, besluit Archimandriet Johan (Ivan Remmery). De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 19 januari om 10u30 in het Orthodox klooster Moeder Gods Troosteres der Bedroefden, Rousdammestraat 1, Diksmuide.