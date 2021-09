Originele bolides van Verstappen en Ocon op Zoute Grand Prix

De RB16 van Max Verstappen hoeft geen introductie. De piloot van het Red Bull Racing Team is immers op weg om een ijzersterk seizoen 2021 te rijden. Maar ook 2020 was een goed jaar voor Max Verstappen met een derde plaats onder de piloten op het einde van het seizoen. Met de RB16 die naar België komt, behaalde Max in 2020 maar liefst 11 podiumplaatsen, waarvan twee overwinningen.

Esteban Ocon

Ook de Alpine A521 van Esteban Ocon komt naar Het Zoute. De nu 24-jarige Fransman Esteban Ocon maakte zijn F1 debuut in 2016 tijdens de Belgian Grand Prix op Spa-Francorchamps. Na een korte pauze in 2019 keerde Esteban in 2020 terug naar de Formule 1 en dit voor het Frans team Alpine. Hier maakte hij zijn favorietenrol waar door afgelopen zomer de overwinning te behalen in de Grote Prijs van Hongarije. Het is deze ‘winnende’ Alpine A521 die naar België komt. Beide F1-wagens zullen te bewonderen zijn in de Prado Zoute.