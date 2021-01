Organisatoren van zeeklassen hebben moeilijk jaar

Zot van de zee. Dat is de nieuwe baseline van Horizon Educatief. Een Oostendse organisatie die al een kwarteeuw kinderen warm maakt voor de natuur, het klimaat en het leven in de zee. Het zou een feest moeten zijn, maar door Corona beleeft Horizon als organisator van zeeklassen echt een moeilijk...

Alle schoolreizen zijn verboden, maar hun boodschap voor de zee en de natuur blijft heel krachtig. Strandjutterij en de zee echt leren kennen blijven goeie ingrediënten van zeeklassen die voor zo veel kinderen deugd doen.

Saartje Speleers: “Er komen een duizendtal klassen per jaar bij ons langs, maar er zijn ook nog kampen. De boodschap die we meegeven is: zorg dragen voor de zee en ook zot zijn van de zee. We laten ze ontdekken, proeven, ruiken en beleven; Beleven is voor ons heel belangrijk.”

Horizon werkt met meer dan 60 vrijwillige specialisten van zeevogels, stranddieren en schelpen. Maar Horizon én de vrijwilligers maken een moeilijk jaar door met Corona. De laatste klassen kwamen in september op bezoek. Ze willen zich nu vooral concentreren op nieuwe zeekampen voor kinderen en gezinnen deze zomer