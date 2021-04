Organisatoren van festivals zijn ontgoocheld

Patrick Keirsebilck, de organisator van het Cactusfestival, had de hoop op een normale editie met duizenden festivalgangers al opgegeven. Maar als ze pas over drie weken weten wat in juli en augustus kan, wordt het ook zeer moeilijk om kleinere, coronaveilige events te organiseren.

Ook andere festivalorganisatoren voelen de bui al hangen. Middelkerke is de gaststad voor de eerste pop-up arena aan de kust die 5000 toeschouwers kan onthalen op evenementen. De Sportpaleis Groep wil zo ook de noodlijdende livemuzieksector steunen. Dinsdag zitten Middelkerke en Sportpaleis samen om de knopen door te hakken. Tom Dedecker, eerste schepen Middelkerke: "Er was contractueel voorzien dat het Sportpaleis zou beginnen met de opbouw op 1 juni. Dinsdag hebben we een vergadering met de lokale politie, met Jan Van Esbroeck van het Sportpaleis en de gemeentediensten om te zien wanneer er kan opgebouwd worden. Maar dat is afhankelijk van de maatregelen die beslist worden door de federale overheid." (Bekijk de video onder dit artikel)

In Torhout wordt dan weer eind augustus het festival “Land Of Love” georganiseerd. Vorig jaar kwamen er 7.500 bezoekers op af. De organisatoren houden het hart vast en een plan B achter de hand. Frederik Desmet, organisator Land Of Love Torhout. "Volgens wat ik hoor ligt er een plan op tafel waarbij vanaf augustus misschien terug festivals met een maximum capaciteit van 5000 personen zouden kunnen doorgaan. Dus zijn we nu die piste aan het bekijken of we het festival kunnen kleiner maken. Naar artiesten toe moeten we herbeginnen met een schone lei."

In dat geval wordt het dan een festival van 1 dag zonder camping. Maar een nog kleiner festival zou niet rendabel zijn. De organisatoren hopen op een opening voor augustus, maar het is momenteel haast ondenkbaar dat het licht op groen gezet zal worden voor festivals om duizenden mensen te ontvangen, met of zonder sneltesten. In ieder geval komt er pas half mei meer duidelijkheid.

