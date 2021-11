Organisatoren fuiven vrezen voor inkomsten

In Kortrijk, in evenementenhal Depart, staat er net een topweekend gepland, met drie grote fuiven waar telkens makkelijk 1.000 jongeren op af komen.

Donderdagavond staat de Kiekenfuif gepland. Dat is de fuif van Centaura, zeg maar de grootste studentenfuif van het jaar in Kortrijk. Daar komt normaal makkelijk 1.400 man op af. Ook vrijdag verwachten ze hier 1.100 mensen voor een fuif inn Depart XXL. En dan zaterdag The Way of Wallstreet, een fuif van Scouts Groeninge. Toch ook wel een belangrijke fuif. Niet enkel voor het publiek, maar ook voor fondsenwerving.

Iedereen beseft dat het overlegcomité wel moest ingrijpen om de covidcijfers terug onder controle te krijgen. Maar de impact is meteen groot. Voor het fuiven maar ook voor de opbrengsten van bijvoorbeeld studentenclub Centaura.

Nico Van Hevel, vice-praeses Studentenclub Centaura Kortrijk: “Wij bereiden ons voor dat het kan doorgaan. Maar we zijn wel bang voor de komende weken en maanden wat er nog wel zal kunnen. En we merken ook in onze ticketverkoop dat veel studenten erg afwachtend zijn. Het is ook een belangrijke bron van inkomsten voor ons. Het wordt spannend.”

Extra testen en mondmaskers niet haalbaar

Strenge controles aan de ingang, zijn er al. Naast een Covid Safe Ticket zien de organisatoren, in de aanloop naar de beslissing, extra testing en meer mondmaskers moeilijk haalbaar op een fuif. “Met testen erbij. Ik denk dat het moeilijk is om nu nog 1.000 mensen te testen tegen morgen. Dat is niet mogelijk voor ons. En als het met maskers is of zittend, dat is geen optie. Je kunt niet fuiven met een mondmasker of al zittend. Dat gaat niet.”

Ook de stad is bezorgd. Veel verenigingen moeten al twee jaar lang evenementen die geld in het laatje brengen noodgedwongen schrappen. Kelly Detavernier, schepen van jeugd Kortrijk: “Ik denk dat het financieel plaatje voor de organisator al een tijdje onder druk staat. Je kon ook minder tickets verkopen omdat de capaciteit werd ingeperkt. Veel kosten zijn voor de organisatoren niet meer te dragen. Het kan helaas ook een aanleiding zijn om de stekker uit de fuif te trekken en het niet te laten doorgaan.”

En dan moeten de fuivers zelf, of hun ouders, zich ook nog veilig genoeg voelen om op te dagen op het feest.