Organisatoren evenementen met handen in haar

Door de nieuwe richtlijnen in de strijd tegen het Coronavirus worden heel wat evenementen met meer dan 1.000 toeschouwers afgelast. In de meeste gevallen gaat het om uitstel, concertorganisatoren proberen een latere datum te prikken.

In West-Vlaanderen zijn enkele grote zalen getroffen, waaronder het Kursaal Oostende en het Proximustheater in De Panne.

In het Kursaal van Oostende, dat 2000 rode zitjes telt, schuiven zo goed als alle evenementen van maart naar een latere datum. Het gaat ondermeer om de Johnny Cash Roadshow, maar ook Zilverrock en de Radio 2 Eregallerij. Concertorganisatoren moeten nu kort op de bal spelen, en dat allemaal door de strenge richtlijnen in de strijd tegen het COVID19-virus.

"Het is hard maar ook logisch om maatschappelijk je verantwoordelijkheid te nemen. De verspreiding van het coronavirus moeten we indijken. Ik zou het niet op mijn geweten willen hebben dat mensen door mij hier in het Kursaal ziek worden", zegt concertorganisator Niko Geldhof.

Ook het feest van burgemeester Bart Tommelein, normaal nu zaterdag in de Versluys Arena, is uitgesteld.

In fuifzaal De Mast in Torhout is het Euroschlagerfestival getroffen door het Coronavirus. Het wordt het polonaisefeest verschuift ook hier naar een latere datum. In de meeste gevallen blijven de tickets geldig.

Het Concertgebouw van Brugge met zijn bijna 1400 zitjes is minder getroffen door het coronavirus. Nog zaterdag is de voorstelling van Preuteleute In het Proximustheater in De Panne geannuleerd. Daar waren alle 1400 zitjes uitverkocht, de organisatie zal een nieuwe datum prikken.

De voorstelling in Sijsele, in een kleinere zaal, op vrijdag 20 maart gaat wel door.

Ook verschuift de eerste editie van de vakbeurs Techni-Mat in Kortrijk Xpo, van eind maart naar begin oktober.

Techni-mat is het kleine broertje van MAT-EXPO en focust op wegenbouw en ruwbouw. De beurs zou normaal plaatsvinden op 25 en 26 maart, maar wordt nu dus uitgesteld tot 7 en 8 oktober. Eerder schoof in Kortrijk XPO ook al de delicatessenbeurs Tavola naar een latere datum in september. De medewerkers van Techni-mat hebben hun handen vol om alle exposanten en ook de bezoekers van de beurs in te lichten over de nieuwe datum.

"Wij hebben maandag al de moeilijke beslissing genomen om uit te stellen naar oktober. De gezondheid van onze bezoekers en exposanten komt voorop. Wij konden de exposanten ook niet meer garanderen dat er voldoende bezoekers naar de beurs zouden komen opdagen," zegt Gregory Olszewski van Techni-Mat.