De Nationale Veiligheidsraad heeft duidelijkheid gecreëerd over het verbod op grote evenementen zoals festivals deze zomer, maar kleine festivals en evenementen blijven nog wat in het ongewisse.

Ook de organisatie van Theater aan Zee in Oostende wacht nog even af en heeft nog niet beslist om het festival helemaal te schrappen. "Wij vallen niet onder de categorie van massa-evenementen,", zegt Luc Muylaert. "In overleg met de stad zullen we kijken hoe we dingen kunnen organiseren" De vele muzikanten en artiesten die er van de zomer zouden optreden, zoeken naar alternatieven.