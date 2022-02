Orderboekje op recordniveau bij Barco

De Kortrijkse beeldvormingsspecialist Barco zag vorig jaar zijn bestellingen met 31 procent toenemen in vergelijking met een jaar eerder. Het orderboek steeg tegen het einde van het jaar naar een recordniveau van 487 miljoen euro.

De omzet ligt wel nog lager dan in precoronajaar 2019. De bestellingen stegen onder impuls van een stevig economisch herstel in alle markten en doorheen alle regio's, klinkt het. De omzet nam toe met 4 procent tot 804 miljoen. Barco ziet daar nog steeds effecten van de pandemie op de bedrijfsactiviteiten en van componententekorten. In het vierde kwartaal kostten die het bedrijf naar schatting ongeveer 15 miljoen euro.

De brutobedrijfswinst (ebitda) bedroeg voor heel het jaar 58,5 miljoen euro. De brutowinstmarge daalde van 36,8 naar 35,7 procent, als gevolg van hogere logistieke en componentenkosten, vooral in de tweede helft van het jaar.

Voor de eerste helft van 2022 verwacht Barco een omzetstijging van ongeveer 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, indien de problemen in de toeleveringsketen niet verslechteren.