Orderboek Barco nog altijd op recordniveau

Barco zag de omzet in de eerste drie maanden van het jaar met 20 procent stijgen tot 206 miljoen euro. De bestellingen stegen met 8 procent tot 246, miljoen euro. De beeldschermspecialist kon onder meer profiteren van een terugkeer naar de kantoren.

Toch blijft het tekort aan allerlei componenten het technologiebedrijf parten spelen, met als gevolg vertragingen om te leveren. "We zijn ons ervan bewust dat verstoringen in de toeleveringsketen het tempo van de conversie van bestellingen naar omzet en het herstel van onze marges nog steeds kunnen belemmeren. We zijn er evenwel van overtuigd dat het harde werk en de inzet die we dag in, dag uit, in onze organisatie ervaren om deze impact te beperken, geleidelijk aan tastbare resultaten zullen opleveren", zegt de CEO's An Steegen en Charles Beauduin.

Barco bevestigt zijn vooruitzichten voor de eerste jaarhelft, in de veronderstelling dat de verstoringen in de toeleveringsketen niet verder verslechteren. Het bedrijf verwacht een omzetstijging van ongeveer 20 procent ten opzichte van de eerste jaarhelft van 2021.