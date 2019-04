Opvolger van onderzoeksschip Belgica heet Belgica 2

Na bijna 35 jaar dienst is het Belgisch oceanografisch onderzoeksschip Belgica aan vervanging toe. Het wordt nog steeds ingezet, maar een eeuwige levensduur heeft het natuurlijk niet en de onderhoudskosten beginnen op te lopen. Daarom nam de federale overheid op 28 oktober 2016 de beslissing om een nieuw modern onderzoeksschip te laten bouwen. Die bouw is nu begonnen in Spanje en het schip zal normaal in oktober 2020 klaar zijn. Het kost 53,7 miljoen euro.

Het contract werd na een openbare aanbestedingsprocedure binnengehaald door een Spaanse scheepsbouwer, Freire Shipyard en scheepsdesigner Rolls-Royce Marine AS. Het waren leerlingen uit het eerste middelbaar van het Atheneum M. Destenay uit Luik die de naam bedacht hebben. Het kabinet Wetenschapsbeleid had een prijsvraag uitgeschreven. Negentien voorstellen kwamen er binnen. Er werd een selectie gemaakt van zes (Belgica 2, Stella Maris, BELSORA, IMPACT, Lab Mare, Odyssea) en iedereen kon dan een online stem uitbrengen. Zowat 5.000 mensen hebben dat gedaan en ongeveer 1.600 kozen voor 'Belgica 2'.

De Belgica is een volledig uitgerust laboratorium en werkt samen met Belgische universiteiten. Nationale monitoring, de kwaliteit van de zee onderzoeken is de hoofdtaak van het schip. Het voert missies uit op de Noordzee, maar gaat zo ver als de Golf van Biskaje en de Ierse zee. De Belgica 2 zal ruimer, meer geavanceerd en groener dan het huidige onderzoeksschip zijn.