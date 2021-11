Opvallende grafzerk gevonden in provinciedomein Raversyde

Tussen 8 en 11 november is op het provinciedomein in Raversyde in Oostende een opvallende grafzerk te zien van een 25-jarige Duitse soldaat die er in mei 1918 sneuvelde.

De grafsteen werd in de lente dit jaar ontdekt in het natuurpark achter de batterij Aachen op de Atlantikwall. Daar komen zelden bezoekers of medewerkers.

Het gaat om Max Weissbach, een matroos van het Duitse marinekorps dat daar gelegerd was. Aanvankelijk werd de man in Stene bij Oostende begraven, maar in de jaren '50 verhuisde het stoffelijk overschot naar de Duitse oorlogsbegraafplaats in Vladslo. Bijzonder is ook dat het om een natuurstenen grafzerk gaat. De steen is vermoedelijk bij het terugtrekken door de Duitse soldaten achtergelaten.

Tussen 8 en 11 november zal de steen te zien zijn op de Atlantikwall Raversyde. Daarna krijgt de zerk een permanente plaats in het openluchtmuseum.