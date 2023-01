Gisteravond was er een infovergadering. Volgens het actiecomité is de stad te laat begonnen met de werken en was daarvoor een nieuwe bouwvergunning nodig. Ze willen de bouw van nog meer huizen in de wijk tegenhouden. Kortrijk zegt dat alles volgens de regels verloopt, maar ze geven toe dat de communicatie wel beter kon. De werken gaan gewoon verder.

