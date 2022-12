Opvallend veel geslaagde inbraken in Brugge

Politie Brugge trekt aan de alarmbel. Tussen 12 en 18 december 2022 zijn er 18 inbraken gemeld, waarvan het slechts in 4 gevallen bij een poging bleef. Normaal slagen de inbrekers er in de helft van de gevallen niet in om effectief in te breken en buit te maken.

De politie verhoogt het toezicht op het hele Brugse grondgebied en roept de bewoners op om te checken of ze hun woning zelf nog beter kunnen beveiligen.

Dat dieven in 1 week in 14 woningen effectief konden binnendringen, valt op in de inbraakcijfers die Politie Brugge nauwgezet opvolgt. Bij 4 overige gevallen bleef het bij een poging. De inbraken vonden plaats verspreid over heel Brugge. Er is nog onvoldoende duidelijkheid over de modus operandi en of bepaalde inbraken kunnen gelinkt worden aan dezelfde daders. Het onderzoek hieromtrent loopt volop. In 14 huizen gingen dieven aan de haal met voornamelijk geld en juwelen, maar ook een brandkast, een kluis en kunstwerken werden ontvreemd.

Politie Brugge verhoogt het toezicht in de verschillende Brugse deelgemeenten waar de meeste inbraken plaatsvonden. Maar ook de bewoners zelf kunnen extra inspanningen leveren om inbraak te bemoeilijken of te verhinderen. Enkele tips: