Opvallend: tienduizend bijen in slagboomkast Koksijde

In Koksijde is een bijennest uit het knipperlicht van een slagboom. Een imker kwam de bijen vangen.

Een opvallende plek voor een bijennest: de kast van een slagboom, aan de parking van Ster der Zee in Koksijde. Naar schatting tienduizend bijen waren de koningin gevolgd naar die plek. Een imker kon de koningin snel in een korf stoppen, niet veel later gingen alle bijen ook naar de korf: bijen volgen namelijk de koningin.

Het is net deze week de Week van de Bij, en met dit warme weer zwermen buien voor het eerst vel buiten hun korf of verblijf uit.