Opvallend: sticker van 30 cent uit vuilniszak geknipt

Op Facebook is vanmorgen een foto opgedoken van een vuilniszak waaruit een sticker is geknipt.

In Wevelgem, Menen en Wervik (afvalintercommunale MIROM) zijn de vuilniszakken sinds 1 januari 30 cent duurder geworden. Wie nog een oude vuilniszak buitenzet, moet er een sticker van 30 cent opkleven. Dat deed ook Lars Loncke uit Wevelgem, maar na de ophaling vanmorgen bleek zijn vuilniszak er nog te staan, met een groot gat erin. Lars plaatste een foto en een reactie op Facebook: 'Dat mensen te gierig zijn om een sticker van 30 cent te kopen en deze gewoon uit andere hun vuilzak gaan snijden vind ik er echt over. Hoe laag kan een mens vallen?' Lars bracht afvalintercommunale MIROM op de hoogte. Zij zeggen dat ze de ophalers meegeven om geen vuilniszakken mee te nemen waarop er een sticker is geplakt met tape.