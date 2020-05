Opvallend rustig Hemelvaartweekend aan kust

Het was de afgelopen dagen erg rustig aan de kust, ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen. Door minder goed weer en de harde wind was het niet drummen op de zeedijk of in de winkelstraten. "We zijn tevreden", klinkt het bij verschillende politiezones.

Winkels mogen opnieuw open, tweedeverblijvers zijn weer welkom en de politie controleert amper nog op niet-essentiële verplaatsingen, maar toch was het bijlange niet druk aan de Belgische kust. "In een verlengd weekend is het altijd wat drukker, maar we zijn tevreden", vertelt Ine Deburchgraeve van politiezone Westkust. "Er waren hooguit enkele incidenten. Zo merken we dat er nog af en toe personen uit Frankrijk de grens oversteken om tabak te kopen, ook al weten ze dat dit niet mag. 'Het is hier goedkoper', zeggen ze. Daarnaast was er ook een groepje jongeren uit Bergen die naar de kust waren afgezakt om een frietje te eten en een wandeling te doen. Aan een tramhalte werden onze agenten zelfs uitgescholden door twee jongeren die vonden dat ze geen masker moesten dragen op de tram."

Ook in Blankenberge was het erg rustig. Donderdag werden enkele personen uit Wallonië tegengehouden aan het station omdat ze een dagje aan het strand wilden doorbrengen, maar verder was het erg kalm. Door de harde wind waren strandwandelingen niet aan de orde en ook in de winkelstraten bleef de drukte uit. Hetzelfde verhaal bij de politiezones Oostende en Damme/Knokke-Heist: zeer rustig, weinig volk en amper pv's uitgeschreven.