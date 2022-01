Opvallend: Rechter verbiedt verkoop 'Beer Van Brugge'-bier... in Brugge

Een opvallende uitspraak toch wel van de rechter in Gent: de brouwer van ‘Beer Van Brugge’ mag dat bier verkopen ... maar niet in Brugge. En zo komt een einde aan een heuse bieroorlog.

Vooral de verwijzing naar Brugge in de naam van het bier bleek het probleem. De brouwerij 'Brugse Zot', maar ook de uitbater van café '’t Brugs Beertje' dienden een klacht in.

De rechter gaf de café-uitbater gelijk, maar de brouwer van de 'Beer Van Brugge' ging in beroep. De verwijzing naar Brugge mag nu dus toch blijven, maar het bier mag er niet verkocht worden. Een uitspraak waar de brouwer best wel tevreden mee is.

