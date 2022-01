De meeste zeehondjes zijn in goeie gezondheid, slechts af en toe neemt het Sea Life Center ze mee voor verzorging. Tot wel tien meldingen per week is geen uitzondering, maar ook niet abnormaal zegt Sea Life, want dit is het grijze zeehondenseizoen. De dieren hebben massaal jongen gekregen, en voor onze kust zwemt een sterke populatie.

"Geen overbevolking bij Sea Life"

Sea Life verwacht nog meer meldingen van gestrande pups. Maar in het opvangcentrum van Blankenberge is er voorlopig dus geen overbevolking.