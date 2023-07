Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen betrapte vorige maand een vissersschip dat olie aan het lozen was. Ook vorige week is een grote olievlek gespot, zonder directe link naar de vervuiler. Er is naar schatting 1,6 ton olie geloosd. Het is daarmee één van de grootste olieverontreinigingen van de afgelopen 15 jaar in Belgische wateren, die niet het gevolg was van een ongeluk.