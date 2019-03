Zaterdagmiddag is er uit het dierenasiel Regio Roeselare een Amerikaanse Stafford gestolen.

Dat laat het asiel op facebook weten. " 's Middags hadden we hem nog eten gegeven, maar toen we om 13u wilden afsluiten was Harley verdwenen." Opmerkelijk: volgens de verzorgers van het dierenasiel heeft de dief z'n fiets (zie foto) achtergelaten aan het asiel.

Oproep

Het asiel heeft aangifte gedaan bij de politie en die zal de camerabeelden uit de buurt opvragen. Mocht je Harley zelf ergens opmerken of herken je de fiets? Dan vraagt het dierenasiel om contact op te nemen.