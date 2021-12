Opvallend: Anzegemse meerderheid wil schepen Delrue ontslaan via motie van wantrouwen

Er komt een opvallende schepenwissel aan in Anzegem. De huidige drie meerderheidspartijen willen via een motie van wantrouwen eerste schepen Johan Delrue aan de kant schuiven, ze hebben ondertussen ook al een opvolger klaar.

Samenéén van burgemeester Gino Devogelaere, N-VA en Inzet vormen samen de meerderheid in Anzegem. Huidig eerste schepen Johan Delrue is lid van Samenéén. Onder zijn bevoegdheden onder meer Financiën, ICT en Patrimonium. Volgens de drie partijen is bij het begin van de legislatuur mondeling afgesproken dat hij na drie jaar zijn schepenmandaat zou doorgeven. Maar nog volgens de meerderheidsfractie wil Delrue nu niet wijken.

De drie partijen hebben daarom bij de algemeen directeur van de gemeente een constructieve individuele motie van wantrouwen ingediend. Die staat nu op de agenda voor de komende gemeenteraad. Daar willen ze ook de opvolger aanstellen. Louis Degroote (31) is advocaat bij het advocatenkantoor Van Marcke, van de voormalige burgemeester Claude Van Marcke, die plots overleed. (lees verder onder de foto)

Degroote stond bij de vorige verkiezingen op de vierde plaats van Samenéén, de partij van huidig burgemeester Gino Devogelaere.

Reactie Johan Delrue

Johan Delrue reageert ontgoocheld. "We hebben er drie jaar geleden inderdaad over gepraat, maar op papier lag daarover niets vast. Bovendien lopen er nu enkele stevige dossiers, zoals de aankoop en ontwikkeling van de site Escolys en de Kerk, waar ik mij in vastgebeten heb en waarvan ik denk dat ik er toch een meerwaarde kan in hebben. Maar ik ben niet rancuneus: het is jammer dat het op deze manier moet, maar ik wil er geen zaak van maken. Wellicht blijf ik ook gewoon zetelen in de gemeenteraad voor Samenéén."