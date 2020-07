Opstoot van positieve coronagevallen in Wevelgem

Het gemeentebestuur van Wevelgem schrapt enkele geplande evenementen omdat er in deelgemeente Moorsele een opstoot is van het aantal positieve coronagevallen.

De afgelopen week zijn er in de gemeente dertien mensen besmet geraakt, waaronder de meerderheid in Moorsele. Nu wordt de koers van eind juli en de kermis geschrapt. Eerder al werd de basisschool BaMo in Moorsele gesloten nadat een kleuter en twee personeelsleden besmet bleken. Intussen zijn de maatregelen verscherpt.

