Opstoot van besmettingen, Oostende voert controles op

De besmettingscijfers stegen afgelopen week opnieuw met een kwart in Oostende en dat resulteerde in een corona-alarm. Die stijging is vooral te wijten aan een hoge toename van besmettingen bij jongeren (min 30 jaar). Dat is ook de groep die vaak nog niet volledig gevaccineerd is. Deze stijgende cijfers vertalen zich voorlopig gelukkig niet in een hoger aantal ziekenhuisopnames.

Extra handhaving in uitgaansbuurt

Oostende kleurt daardoor opnieuw rood op de kaarten. Aangezien nogal wat besmettingen opgelopen worden in het uitgaansleven, zal de stad extra controles invoeren. De lokale politie zal extra inzetten op de handhaving hiervan.

Controle op quarantaine bij terugkeer uit rode zone

Vakantiegangers die terugkeren uit een rode zone binnen de EU en nog niet volledig gevaccineerd zijn, moeten in quarantaine en zich laten testen. Bij terugkeer uit een rode zone van een niet-EU-land moeten ook volledig gevaccineerden in quarantaine en zich laten testen. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden. Blijkbaar volgt niet iedereen de maatregel waardoor besmettingen zich verder kunnen verspreiden. Er zal de komende weken dan ook strenger gecontroleerd worden op het naleven van de quarantaineregels.

Extra covid-coaches

Stad Oostende schakelt ook extra covid-coaches in. Die coaches bellen systematisch iedereen op die besmet is en brengen in kaart met wie er contact is geweest. Ook die personen worden opgebeld om zich te laten testen. Er komt personeelsversterking voor het team vanuit het vaccinatiecentrum.