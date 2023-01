Opstart voedselbos in Zedelgem

In Zedelgem start de gemeente met de aanplanting van een voedselbos. Samen met bijna 50 ‘voedselbossers’ planten burgemeester Annick Vermeulen, schepen van milieu Stijn Timmerman en provinciaal gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe de eerste fase van het voedselbos aan.

Een voedselbos is een stuk aangeplant bos waarbij de focus op eetbare planten, bomen en struiken ligt. Na de aanplanting is het de bedoeling dat het bos zichzelf in stand houdt. Dat kan dankzij de verschillende hoogteniveaus van de planten en de grote biodiversiteit.

In de eerste fase ligt de focus in Zedelgem op laagstam fruit zoals appel-, peer-, kersen- en pruimenbomen.

Ook een inspiratie voor de eigen tuin

“Dit initiatief is van meerwaarde voor ons milieubeleid, maar vooral ook voor elk van onze inwoners die van deze plek zullen kunnen genieten en er ook inspiratie voor de eigen tuin kunnen opdoen. Bovendien wil de gemeente hier ook ruimte voorzien voor ontmoeting en recreatie, een plek waar burgers samen kunnen komen om te genieten van de natuur en van elkaars gezelschap”, zegt burgemeester Annick Vermeulen.

Participatief project

Het voedselbos kwam tot stand na het doorlopen van een participatietraject. “34 Zedelgemnaren hebben ideeën gegeven. Daarmee hebben wij het bos verder vorm gegeven”, vertelt Annick Vermeulen.