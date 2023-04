Politie en parket zijn op zoek naar André Popelier. Hij verliet op 14 april om 12 uur zijn woning in Ardooie en werd nog gezien op de E42 in Doornik. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

André is 90 jaar, 1m78 lang en heeft grijs haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte blazer, een zwarte broek, zwarte schoenen en een bril. André verplaatst zich met een grijze Kia Soul met nummerplaat 1-XDT-578 en kan verward overkomen.

Heeft u André Popelier gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0 en het bericht nalezen op www.politie.be.